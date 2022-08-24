В скором времени отроется музей "Морская Стрельна"

Краеведческий музей "Морская Стрельна" готовится к открытию. Стало известно, что интересного могут увидеть посетители учреждения. Об этом рассказали на канале "Санкт-Петербург" со ссылкой на основателя проекта Олега Вареника.
На входе гости увидят указ императора Петра I о строительстве дамбы. Рядом расположен первый в городе фонарный столб.
Кроме того, посетители увидят картины, которые рассказывают о жизни императора и истории Стрельны. На одном из холстов написан деревянный дом последнего царя на Руси, он расположен в Стрельне. Именно в этом доме и находится музей.
Ранее на Piter.tv: на территории закрытого Музея стрит-арта проведут фестиваль "Уличный художник".
Фото: Telegram / Пиотровский Online (Наталия Краснова)
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