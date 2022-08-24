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В скором времени отроется музей "Морская Стрельна"
Сегодня, 11:04
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В скором времени отроется музей "Морская Стрельна"

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Автор проекта рассказал, что интересного могут увидеть посетители учреждения.

Краеведческий музей "Морская Стрельна" готовится к открытию. Стало известно, что интересного могут увидеть посетители учреждения. Об этом рассказали на канале "Санкт-Петербург" со ссылкой на основателя проекта Олега Вареника. 

На входе гости увидят указ императора Петра I о строительстве дамбы. Рядом расположен первый в городе фонарный столб.

Кроме того, посетители увидят картины, которые рассказывают о жизни императора и истории Стрельны. На одном из холстов написан деревянный дом последнего царя на Руси, он расположен в Стрельне. Именно в этом доме и находится музей. 

Ранее на Piter.tv: на территории закрытого Музея стрит-арта проведут фестиваль "Уличный художник".

Фото: Telegram / Пиотровский Online (Наталия Краснова)

Теги: история, культура, морская стрельна, музей, петр первый
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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