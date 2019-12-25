На территории закрытого Музея стрит-арта проведут фестиваль "Уличный художник"

На фестиваль приедут художники из разных городов. Они будут участвовать в воркшопах и демонстрировать свое мастерство в режиме реального времени.

На территории Музея стрит-арта в ближайшие выходные, 27 и 28 августа, пройдет масштабный фестиваль "Уличный художник". Темой мероприятия станет 350-летие со Дня рождения Петра I. Как заявляют организаторы, они хотят преобразить территорию музея в общественно-культурное пространство, наполненное объектами искусства. Отметим, что участок и до этого не пустовал, так как ранее там регулярно проводилась временная экспозиция, а также была постоянная.

Программа обещает быть насыщенной: интерактивные инсталляции, выставка digital-картин, вкусная еда, зажигательная музыка, сеты от лучших диджеев города, ярмарка авторских изделий ручной работы, розыгрыш призов, аквагрим и многое другое. Также зрителей ждут выступления от школы брейк-данса Arctic soul, шоу барабанщиков Drum Time. говорится в анонсе фестиваля.

На фестиваль приедут уличные художники из разных регионов России Jovanny, UUt4k, творческое объединение EG, Dikey, Григорий Районов (7AUR), Женя Pacer, Саша Trun и другие. Деятели стрит-арта будут создавать свои произведения в режиме реального времени.

За музыкальную программу будут отвечать DJ Мастер Со Хаи, группа Ravers, Мистер Малой, Rubba Fingaz, PARTYMAKER STEF. Кроме того, на фестиваль приглашена группы Bad Balance. Она выступит 27 августа в 20 часов.

Для гостей подготовлены бесплатные мастер-классы для взрослых и детей по леттерингу, каллиграфии, граффити и созданию скульптур из фольги.

Музей стрит-арта закрыт с конца февраля 2022 года. 25 февраля в музее сообщили, что "как культурная институция не могут продолжать свою работу в прежнем режиме". В группе учреждения в "ВКонтакте" периодически появляются сообщения от горожан, которые интересуется, когда можно будет посетить музей.

Несмотря на то, что музей закрыт, на его территории регулярно проводятся мероприятия. Об этом Piter.tv сообщила руководитель проекта арт-фестиваля "Уличный художник". Площадь сдается в аренду. В этот раз фестиваль организует и, видимо, снимает в аренду Александр Малькевич — гендиректор телеканала "Санкт-Петербург", первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ.

Фото: Piter.tv (архив)