В Этнографическом музее откроется выставка о традициях пивоварения

В Российском этнографическом музее с 20 октября заработает выставка "Живая вода: народные традиции пивоварения" об обрядовых традициях пивоварения в культуре народов страны. Проект создан в партнерстве с петербургской пивоваренной компанией, сообщили в культурном учреждении.
Экспозиция расскажет, что общего у пива, древних обрядов и представлений о мироустройстве. В традиционной культуре напиток объединял людей, сопровождал важные события и становился связующим звеном между повседневным и сакральным мирами.
Новая выставка покажет процессы сбора хмеля, приготовления пива и его употребления во время национальных и общинных праздников.
Через этнографические материалы раскрывается символическое значение привычных действий и роль пива в традиционной картине мира.
Пресс-служба Этнографического музея
Ранее мы рассказывали о том, что более 200 работ Айвазовского представят в Русском музее.
Фото: пресс-служба Российского этнографического музея
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