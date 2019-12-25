В Этнографическом музее откроется выставка о традициях пивоварения

Экспозиция расскажет, что общего у пива, древних обрядов и представлений о мироустройстве.

В Российском этнографическом музее с 20 октября заработает выставка "Живая вода: народные традиции пивоварения" об обрядовых традициях пивоварения в культуре народов страны. Проект создан в партнерстве с петербургской пивоваренной компанией, сообщили в культурном учреждении.

Экспозиция расскажет, что общего у пива, древних обрядов и представлений о мироустройстве. В традиционной культуре напиток объединял людей, сопровождал важные события и становился связующим звеном между повседневным и сакральным мирами.

Новая выставка покажет процессы сбора хмеля, приготовления пива и его употребления во время национальных и общинных праздников.

Через этнографические материалы раскрывается символическое значение привычных действий и роль пива в традиционной картине мира. Пресс-служба Этнографического музея

Ранее мы рассказывали о том, что более 200 работ Айвазовского представят в Русском музее.

Фото: пресс-служба Российского этнографического музея