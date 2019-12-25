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В Этнографическом музее откроется выставка о традициях пивоварения
Сегодня, 10:04
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В Этнографическом музее откроется выставка о традициях пивоварения

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Экспозиция расскажет, что общего у пива, древних обрядов и представлений о мироустройстве.

В Российском этнографическом музее с 20 октября заработает выставка "Живая вода: народные традиции пивоварения" об обрядовых традициях пивоварения в культуре народов страны. Проект создан в партнерстве с петербургской пивоваренной компанией, сообщили в культурном учреждении. 

Экспозиция расскажет, что общего у пива, древних обрядов и представлений о мироустройстве. В традиционной культуре напиток объединял людей, сопровождал важные события и становился связующим звеном между повседневным и сакральным мирами.

Новая выставка покажет процессы сбора хмеля, приготовления пива и его употребления во время национальных и общинных праздников. 

Через этнографические материалы раскрывается символическое значение привычных действий и роль пива в традиционной картине мира. 

Пресс-служба Этнографического музея

Ранее мы рассказывали о том, что более 200 работ Айвазовского представят в Русском музее. 

Фото: пресс-служба Российского этнографического музея 

Теги: выставка, этнографический музей
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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