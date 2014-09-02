Детсад у дома Басевича начали сносить для проекта Академии Эйфмана

На месте садика хотят построить общежитие для учащихся академии танца Бориса Эйфмана.

В понедельник, 19 декабря, начали сносить детский сад на Большой Пушкарской улице, 9. Здание находится у дома Басевича, за сохранение которого выступают градозащитники. На месте садика хотят построить общежитие для учащихся академии танца Бориса Эйфмана. Об этом рассказали в телеграм-канале "Градозащитного пресс-центра".

Бывший детсад №93 возвели еще в 1961 году. Он примыкает к дому Басевича. Градозащитники обращают внимание, что в Петроградском районе города не хватает детских садов с собственными огороженными детскими площадками и зелеными зонами. Занимавшее ранее это здание учреждение перевели в детсад №82, в получасе ходьбы от здания, которое сейчас сносят.

Напомним, что дом Басевича признали вещдоком в деле КГИОП. Депутат городского ЗакСа Петербурга Борис Вишневский рассказал, что на прошлой неделе он лично посещал СК для дачи очередных показаний по делу. Позже ему поступила информация об уведомлениях, разосланных Академии танца и другим заинтересованным лицам. В доме Басевича сейчас запрещаются любые работы, которые могут нанести объекту вред, пояснил парламентарий.

Видео: Telegram / Градозащитный пресс-центр