Дом Басевича признали вещдоком в деле КГИОП

Подробности привёл депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

Дом Басевича в центре Петербурга был признан вещественным доказательством по уголовному делу в отношении городского КГИОП. Об этом сообщил депутат городского ЗакСа Северной столицы Борис Вишневский в своём Telegram.

Парламентарий рассказал, что на прошлой неделе он лично посещал СК для дачи очередных показаний по делу. Позже ему поступила информация об уведомлениях, разосланных Академии танца и другим заинтересованным лицам. В доме Басевича сейчас запрещаются любые работы, которые могут нанести объекту вред, пояснил парламентарий.

Напомним, что уголовное дело по поводу сноса дома Салтыковой было возбуждено СК РФ по просьбе Александр Бастрыкина. Следствие полагает, что сотрудники КГИОП превысили свои полномочия, предоставив разрешение на снос флигелей.

Ранее мы сообщили о том, что найден подрядчик для реконструкции дома Басевича.

Фото: Piter.TV