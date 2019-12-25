Дом радио на Малой Садовой преобразуют под культурно-образовательной центр

На данный момент здание выполняет похожие функции.

Комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы опубликовал градостроительный план земельного участка для дальнейшего преобразования здания Дома радио на Малой Садовой улице. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Площадь здания составляет 13,5 тыс. кв.м. С февраля 2022 года Дом радио принадлежит банку ВТБ. Судя по информации на сайте Комитета, целю использования стало реконструирование помещения под офисы. Как отметила пресс-служба банка, объект будут развивать не как офисное пространство, а как современный культурно–образовательный центр.

Напомним, что Дом радио признан региональным памятником. Сейчас он характеризуется как "междисциплинарный культурно–просветительский центр". Пользователем выступает компания musicAeterna, которая занимается проектами в области современного искусства.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге реконструируют дом Басевича.

Фото: Citywalls.ru