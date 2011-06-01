В Петербурге реконструируют дом Басевича

Ранее СК признал дом вещественным доказательством в рамках расследования по делу в отношении КГИОП.

Петербургские власти разрешили строительство комплекса Академии Эйфмана на Большой Пушкарской, 7, включая реконструкцию дома Басевича. Об этом в четверг, 15 декабря, пишет "Деловой Петербург".

Ранее СК признал дом вещественным доказательством в рамках расследования по делу в отношении КГИОП. Это и препятствовало началу реконструкции. Теперь статус со здании сняли. По словам градозащитного юриста Анны Капитоновой, пока ещё остаются судебные меры предварительной защиты.

Ранее в Смольном рассказали о планах по открытию новых станций метро. Для коричневой линии готовят проекты станций "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе", "Сосновая Поляна", "Броневая", "Заставская", "Боровая", "Каретная" ("Обводный канал-2"). Проекты разрабатывают для станций оранжевой ветки "Гавань", "Морской фасад" и вторых вестибюлей "Василеостровской" и "Балтийской".

Фото: Piter.tv