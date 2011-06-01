В Смольном рассказали о планах по открытию новых станций метро

Известно, что в новом Генплане Петербурга прописано 89 объектов метрополитена, среди них 57 новых станций.

Стало известно, что сейчас проектируют станции метро зелёной линии "Яхтенная", "Зоопарк" и пересадочная с неё на фиолетовую ветку "Шуваловский проспект". Об этом 15 декабря пишет "Петербургский дневник".

Для коричневой линии готовят проекты станций "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе", "Сосновая Поляна", "Броневая", "Заставская", "Боровая", "Каретная" ("Обводный канал-2"). Проекты разрабатывают для станций оранжевой ветки "Гавань", "Морской фасад" и вторых вестибюлей "Василеостровской" и "Балтийской".

Известно, что в новом Генплане Петербурга прописано 89 объектов метрополитена, среди них 57 новых станций. При этом генплан еще не принят. В частности, в 2024 году в Петербурге планируется открытие трёх станций "Горный институт", "Юго-Западная" и "Путиловская". Сейчас ведётся строительство подземного вестибюля "Театральная" и реконструкция "Чернышевской".

Фото: Piter.tv

