Смольный сможет вводить условия для выделения субсидий местным бюджетам

Эти изменения могут касаться корректировки объемов расходов муниципальных образований, финансируемых городом.

В среду, 11 декабря, депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали в первом чтении законопроект, дающий правительству города право устанавливать дополнительные условия предоставления субсидий местным бюджетам.

Эти меры касаются льгот, предоставляемых муниципальным округам из городской казны. Авторы инициативы считают, что предлагаемые изменения помогут улучшить контроль за использованием и распределением бюджетных средств.

Законопроект предусматривает введение дополнительного случая, позволяющего Смольному вносить поправки в распределение местных бюджетов без указания в городском бюджете. Эти изменения могут касаться корректировки объемов расходов муниципальных образований, финансируемых городом.

Во время обсуждения законопроекта депутат от партии "Яблоко" Ольга Штанникова выразила мнение, что Смольный стремится к расширению своего влияния, делая акцент на федеральном законодательстве, которое не является обязательным для выполнения. Она предположила, что принятие данного закона даст возможность городским властям контролировать процесс получения субсидий.

В итоге за закон проголосовало 45 депутатов, а два высказалось против. Законопроект перешел ко второму чтению.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский депутат выступил за запрет запуска салютов у жилых домов.

Фото: Piter.TV