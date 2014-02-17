Петербургский депутат выступил за запрет запуска салютов у жилых домов

В декабре и январе граждане чаще всего устраивают фейерверки, однако беспорядочные запуски пиротехники могут привести к пожарам, если они попадают в окна, на крыши зданий, парковки и другие объекты.

Депутат муниципального образования Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров предложил Министерству строительства РФ разработать общие правила для запуска фейерверков в городах и крупных поселениях перед началом новогоднего сезона. Об этом сообщил RT, ссылаясь на документы инициативы.

В обращении депутат уточнил, что в декабре и январе граждане чаще всего устраивают фейерверки, однако беспорядочные запуски пиротехники могут привести к пожарам, если они попадают в окна, на крыши зданий, парковки и другие объекты. Ветров считает, что необходимо запретить использование фейерверков рядом с жилыми комплексами, поскольку это может негативно сказаться на психическом состоянии детей, пожилых людей и домашних животных. Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг попросил рассмотреть возможность создания единого регламента для запуска фейерверков в городах и больших поселениях, чтобы исключить их применение в неподходящих и опасных местах, таких как жилые дворы, стоянки автомобилей и автозаправочные станции, а также территории возле больниц.

В документе также содержатся рекомендации по созданию специализированных безопасных зон для запуска фейерверков.

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