Петербургский депутат предложил запретить продажу детской косметики

По словам Михаила Ветрова, дети более восприимчивы к рекламе и скрытому маркетингу.

Муниципальный депутат из Шушар Михаил Ветров предложил запретить продажу детской косметики. Об этом пишет 27 ноября "Петербургский дневник".

С инициативой Михаил Ветров обратился на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По его словам, дети более восприимчивы к рекламе и скрытому маркетингу.

В магазинах и интернете можно с легкостью найти наборы детской уходовой косметики, наборы красоты, детские макияжные наборы и тому подобное. Михаил Ветров, муниципальный депутат

Муниципальный депутат добавил, что такие товары приучают девочек к канонам красоты и к использованию дорогой косметики.

Так, детская косметика "негативно влияет на неокрепшую психику несовершеннолетних, формирует искаженные представления о красоте". Кроме того, пользуясь этими продуктами, дети быстрее взрослеют, подчеркнул Михаил Ветров.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")