Кандидата в депутаты ЗакСа Вавилину оштрафовали за экстремистскую символику

Штраф за экстремистскую символику не помешал Вавилиной идти на выборы.

Кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Справедливая Россия" Нэлли Вавилину оштрафовали за публикацию с демонстрацией экстремистской символики. Об этом сообщает 78.ru. Несмотря на штраф, Вавилина продолжит участие в выборах.

Поводом для взыскания стала фотография, которую Вавилина разместила в социальных сетях в 2020 году. В суде бывшая глава муниципального образования "Гавань" свою вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1,5 тысяч рублей. Вавилина заявила, что штраф не помешает ей баллотироваться. По её словам, если бы её задержали в течение пяти дней, то она не смогла бы участвовать в выборах. Однако сейчас срок выходит за рамки избирательной кампании, и она имеет право баллотироваться.

Напомним, Вавилину задержали 11 сентября. Сама кандидат сообщала в соцсетях, что должна была явиться в отделение полиции утром 11 сентября. По её словам, протокол хотели составить за ссылку на запрещённую соцсеть.

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Фото: Piter.TV