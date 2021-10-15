В Петербурге заработал закон о курортном сборе

С воскресенья сбор будет нулевым, а плату начнут взимать только с 1 апреля 2024 года.

В Петербурге с 1 октября вступил в силу закон о введении курортного сбора. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию туризма.

Напомним, что, согласно документу, с воскресенья сбор будет нулевым, а плату начнут взимать только с 1 апреля 2024 года. Совершеннолетние гости Северной столицы будут пополнять бюджет города на 100 рублей в сутки.

Мера, вводимая с 1 октября, нужна для проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. По словам председателя Комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, сегодня стартовала "подготовительная работа".

Ранее мы рассказывали о том, что в Смольном решили снизить размер штрафов за уклонение от курортного сбора.

Фото: Piter.TV