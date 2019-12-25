В Смольном решили снизить размер штрафов за уклонение от курортного сбора

Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 18 августа.

Правительство Петербурга разработало новый законопроект о новом размере штрафов для гостиниц за задержку или неуплату курортного сбора. Судя по материалам на сайте Смольного, наказание решили смягчить.

Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 18 августа. Согласно ему, провинившихся индивидуальных предпринимателей-представителей туристической отрасли намерены штрафовать не на 5, а на 2 тыс. рублей. Размер штрафа для юрлиц понижен с 9 по 5 тыс. При этом указано, что сумма штрафа за повторное нарушение возрастёт в 5 раз.

В случае, если средства в городской бюджет были перечислены несвоевременно, наказание составит 10 тыс. рублей для ИП, и 30 тыс. рублей, для юрлиц. Ранее диапазон составлял 50-75 тыс. рублей. Повторные нарушения оценили в 20 тыс. рублей для ИП и 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Неизменными остаются взыскания с туристов за неоплату курортного сбора: они составят 500-1000 рублей при первом и 1-5 тыс. рублей при повторном нарушении.

Ранее мы сообщили о том, что более 10 тыс. человек поучаствовали в фестивале водного туризма в Петербурге.

Фото: Piter.TV