Курортный сбор официально ввели в Петербурге

Соответствующий закон подписал президент РФ.

Президент РФ Владимир Путин официально утвердил право на установление Петербургом курортного сбора. Соответствующий закон, подписанный главой государства, размещён на официальном портале правовой информации.

Также инициатива коснётся федеральной территории "Сириус". Отметим, что взимание курортного сбора до этого было введено в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском края, а также в Республике Крым. Одобренный с Совфеде закон действует с 5 декабря.

Напомним, что полученные в результате курортного сбора средства будут переданы на нужды проектирования, реконструкции, содержания, благоустройства и ремонта объектов инфраструктуры гостеприимства.

Ранее мы сообщили о том, что в этом году Петербург посетили более 7 млн туристов.

Фото: Piter.TV