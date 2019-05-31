В этом году Петербург посетили более 7 млн туристов

В прошлом году в город приехали более 6 млн туристов.

Стало известно, что в 2022 году Петербург посетили более 7 млн туристов. Об этом в понедельник, 28 ноября рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

В прошлом году в город приехали более 6 млн туристов. Пиотровский добавил, что отелей в осенне-зимнем туристическом сезоне нагрузка отелей стабильно не менее 60% в течение всего ноября.

На 30% чаще туристы стали покупать билеты в музеи, театры и на выставки. На 26% увеличились траты в кафе и ресторанах, написал Пиотровский. Также выросли траты на одного гостя: теперь поездка обходится в 44 000 рублей, а в прошлом году было 32 000.

Ранее с начала апреля петербуржцы оплатили около 32 млн поездок по тарифу "60 минут". Тарифом можно воспользоваться при поездке в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Фото: Piter.tv

