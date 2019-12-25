С начала апреля петербуржцы оплатили около 32 млн поездок по тарифу "60 минут"

Тарифом можно воспользоваться при поездке в автобусах, трамваях и троллейбусах.

В период с 1 апреля по 1 ноября жители Петербурга и туристы воспользовались тарифом наземного общественного транспорта "60 минут" около 32 млн раз. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Выгода тарифа состоит в том, что в течение часа пассажир платит 40 рублей за первую поездку, 10 рублей за вторую, а третий и последующие разы ездит на транспорте бесплатно. Таким образом, траты не превышают 50 рублей в час, однако в случае, если воспользоваться метро тариф прекращает своё действие. На подземку он не распространяется.

Также в Северной столице действует тариф "90 минут". В его входит 1 поездка в метрополитене и неограниченное число поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский общественный транспорт подготовили к холодам.

Фото: Piter.TV