Петербургский общественный транспорт подготовили к холодам

Как рассказали в комитете по транспорту, водители прошли подготовку по управлению автобусом в условиях гололёда.

В Петербурге общественный транспорт подготовили к осенне-зимнему периоду. Перевозчики провели сезонное техобслуживание автобусов: проверили оборудование, исправность систем отопления и пожаротушения, кнопок связи с водителем для маломобильных пассажиров, заменили фильтры, обновили изношенные шины.

Как рассказали в комитете по транспорту, водители прошли подготовку по управлению автобусом в условиях гололёда, тумана и снежных заносов, а также по обслуживанию газомоторных автобусов в осенне-зимний период.

Также ГКУ "Организатор перевозок" заключил контракты на комплексную уборку 89 отстойно-разворотных площадок, находящихся в ведении учреждения.

Весь наземный транспорт оснащен снегоуборочным инвентарем.

Ранее в Петербурге дорожные службы внесли коррективы в работу из-за выпавшего на выходных снега. В конце недели, когда столбик термометра опускался до нуля и ниже, техника заступала на ночное дежурство на особо опасных участках дорог.

Фото: комитет по транспорту