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В Петербурге дорожные службы внесли коррективы в работу из-за выпавшего на выходных снега
Сегодня, 11:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге дорожные службы внесли коррективы в работу из-за выпавшего на выходных снега

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В конце недели, когда столбик термометра опускался до нуля и ниже, техника заступала на ночное дежурство на особо опасных участках дорог.

Прошедший в воскресенье снег внес коррективы в работу городских служб. Уборка снега дорожными предприятиями Комитета по благоустройству началась сразу, для того чтобы транспорт и горожане могли безопасно передвигаться по городу. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

В конце недели, когда столбик термометра опускался до нуля и ниже, техника заступала на ночное дежурство на особо опасных участках дорог. Ее задача – дополнительно обработать поверхность мостов, путепроводов, набережных, подъемов и спусков противогололедными материалами.

Всего на прошлой неделе дорожниками было вывезено на полигон 853 кубометра мусора и более 1300 тонн смета с дорог. Пока было тепло перед длинными выходными, техника использовала 10 500 кубометров воды, чтобы отмыть покрытия проезжей части и тротуаров, моющего средства ушло 2600 литров.

Фото: Комитет по благоустройству

Теги: дороги, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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