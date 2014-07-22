В Петербурге спецтехника приводит город в порядок после небольшого снегопада

Со всеми вопросами по уборке можно звонить в круглосуточную дежурную службу.

Сегодня, 6 ноября, в Петербурге выпал первый снег. Спецтехника начала наводить порядок в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Дорожники уже применяют противогололёдные материалы, обрабатывают улицы солевыми растворами. Особое внимание они уделяют сложным участкам, где чаще всего происходят ДТП. Под внимание дворников попали мосты, спуски, подъемы, большие перекрестки и подходы с социально значимым объектам.

Со всеми вопросами по уборке можно звонить в круглосуточную дежурную службу по номеру 314-60-13.

Ранее на Piter.tv: на Московском шоссе столкнулись 10 автомобилей.

Фото: Piter.tv