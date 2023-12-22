В Смольном рассказали, почему Петербург привлекает деловых туристов

Данный вид туризма приносит в бюджет дополнительные доходы и стимулируя развитие малого и среднего бизнеса.

Деловой туризм имеет важное значение для экономики города, принося в бюджет дополнительные доходы и стимулируя развитие малого и среднего бизнеса. Таким мнением поделились в Смольном.

Факторы, которые привлекают деловых туристов в Петербург, включают удобное расположение и отличную транспортную доступность, высокий уровень площадок для проведения бизнес-мероприятий, широкий выбор качественного номерного фонда отелей, сильную экономическую и экспертную базу города, сильную программу амбассадоров и уникальную культурную атмосферу, а также высокий уровень гастрономического сервиса.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году улицы Петербурга украсят свыше 4,5 тыс. цветов.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)