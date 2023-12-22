В 2024 году улицы Петербурга украсят свыше 4,5 тыс. цветов

Почти 40% цветов для улиц, садов и скверов выращивается в оранжереях города.

В этом году улицы Петербурга украсят более чем 4,5 млн цветов. Как сообщила пресс-служба Смольного, в городе этой весной будет высажено более 67 видов и 100 сортов однолетних цветочных растений, включая гвоздики, астры, бегонии, герани, петунии, цинерарии, плющ и вербену.

Почти 40% цветов для улиц, садов и скверов выращивается в оранжереях города. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, цветники создаются с учётом градостроительной ситуации и исторического ландшафта конкретных районов и улиц. Также учитывается рельеф местности и естественные климатические особенности территории.

Первыми в Северной столице в этом сезоне взойдут виолы, поскольку эти цветы не боятся легких заморозков. После того, как установится тёплая погода, расцветут 242 тыс. тюльпанов и почти 4,5 тыс. других луковичных цветов, высаженных осенью 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что проекции в честь 300-летия СПбГУ украсили фасады четырёх зданий в Петербурге.

Фото: Piter.TV