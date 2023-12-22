Проекции в честь 300-летния СПбГУ украсили фасады четырёх зданий в Петербурге

В рамках празднования 300-летия университета, на Дворцовом мосту будет развеваться флаг СПбГУ, а в городском транспорте появится символика вуза.

В честь 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета, четыре фасада зданий на Большом проспекте Васильевского острова, Каменноостровском и Московском проспектах, а также на Обводном канале, украсили световыми проекциями. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Отметим, что по распоряжению императора Петра I в Петербурге 8 февраля была создана Академия наук, вместе с которой образовался и СПбГУ. Это событие положило начало развитию отечественной науки на протяжении последующих столетий.

В рамках празднования 300-летия университета, на Дворцовом мосту будет развеваться флаг СПбГУ, а в городском транспорте появится символика вуза. Кроме того, 8 февраля будут зажжены факелы на Ростральных колоннах.

На сегодняшний день в СПбГУ обучается более 27 тыс. студентов из более чем 100 стран. Среди выпускников университета насчитывается девять лауреатов Нобелевской премии и два лауреата премии Филдса.

Ранее мы сообщили о том, что почётный профессор СПбГУ Николай Расков умер в 87 лет.

Фото: Правительство Петербурга