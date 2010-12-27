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Loketski приделал усы к петербургским сфинксам в честь инаугурации Беглова
Сегодня, 11:51
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IRINA_CHALKINA

Loketski приделал усы к петербургским сфинксам в честь инаугурации Беглова

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Петербуржцы высоко оценили "новый арт-объект".

В среду, 18 сентября, в Северной столице появились сфинксы с усами. Это необычный перформанс художника Loketski . Фотографиями новых арт-объектов он поделился на своей страничке в Instagram. 

Художник посвятил арт-объекты инаугурации Беглова.

Фактически однопартийная система с "выборами без выбора" в России XXI века смотрится также нелепо и неуместно как накладные усы на петербургском сфинксе. Усы, которые мы не выбирали. Усы, с которыми нам жить

подписал публикацию 

Отметим, что Александр Беглов сегодня произнес клятву перед депутатами Заксобрания, уставными судьями и почетными гражданами Северной столицы. Новый глава города поклялся уважать и охранять права и свободы человека.

Напомним, что на выборах губернатора Петербурга победил самовыдвиженец Александр Беглов, набравший 64,45% голосов избирателей. 

Ранее мы сообщали о том, что Миненко официально подвёл итоги выборов в Петербурге.

Фото:Loketski

 

Теги: loketski, беглов, культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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