Loketski приделал усы к петербургским сфинксам в честь инаугурации Беглова

Петербуржцы высоко оценили "новый арт-объект".

В среду, 18 сентября, в Северной столице появились сфинксы с усами. Это необычный перформанс художника Loketski . Фотографиями новых арт-объектов он поделился на своей страничке в Instagram.

Художник посвятил арт-объекты инаугурации Беглова.

Фактически однопартийная система с "выборами без выбора" в России XXI века смотрится также нелепо и неуместно как накладные усы на петербургском сфинксе. Усы, которые мы не выбирали. Усы, с которыми нам жить подписал публикацию

Отметим, что Александр Беглов сегодня произнес клятву перед депутатами Заксобрания, уставными судьями и почетными гражданами Северной столицы. Новый глава города поклялся уважать и охранять права и свободы человека.

Напомним, что на выборах губернатора Петербурга победил самовыдвиженец Александр Беглов, набравший 64,45% голосов избирателей.

Ранее мы сообщали о том, что Миненко официально подвёл итоги выборов в Петербурге.

Фото:Loketski