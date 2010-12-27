Александр Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга

Новый глава города поклялся уважать и охранять права и свободы человека.

В среду, 18 сентября, Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга. Инаугурация проходит в Мариинском дворце. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал фото с места событий.

Александр Беглов произнес клятву перед депутатами Заксобрания, уставными судьями и почетными гражданами Северной столицы. Новый глава города поклялся уважать и охранять права и свободы человека.

Вступая в должность Губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей заявил он

Нового главу города на Неве поздравили почетные граждане, а также глава ветеранской организации Василий Волобуев.

Александр Дмитриевич болеет за старшее поколение отметил он

Напомним, что после обработки обработки 100% голосов, на выборах губернатора Петербурга победил самовыдвиженец Александр Беглов, набравший 64,45% голосов избирателей. Данные протоколов голосования на цифровых избирательных участках пока не учтены. Там проголосовали 402 жителя Петербурга

Ранее мы сообщали о том, что Петербург готовится к проведению гуманитарной миссии в Молдове.

Фото:Piter.TV