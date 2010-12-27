Петербург готовится к проведению гуманитарной миссии в Молдове

В Кишиневе проведут мастер-классы для медицинских специалистов.

В среду, 18 сентября, стало известно, что власти Петербурга направят гуманитарную миссию в Молдову. Сообщает "Петербургский дневник".

Возглавит эту делегацию советник губернатора Сергей Мовчан. Кроме того, в Кишинев также отправятся петербургские врачи, преподаватели институтов, спортсмены и музыканты. В частности, мастер-классы даст солист Мариинского театра Леонида Захожаев и петербургский коллектив "Квинтет четырех". Также в Русском драматическом театре имени А. П. Чехова специалисты проведут лекции по о сценической речи и по сценическому движению.

В Кишиневе в библиотеке им. М. В. Ломоносова откроется секция "Русская книга", состоится встреча с писателями из Санкт-Петербурга Владимиром Шпаковым и Галиной Илюхиной. В рамках культурной программы пройдет демонстрация фильма киностудии "Ленфильм" "Поклонница" сказано в сообщении

Помимо культурной программы, жителей Кишинева ждут консультации петербургских врачей.

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