Россия и Белоруссия хотят утвердить программу интеграции к 8 декабря

Сейчас страны работают над созданием "дорожных карт".

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут до 8 декабря утвердить программу интеграции двух стран. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова белорусского посла Владимира Семашко.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина. В частности, страны планируют перейти на единый налоговый и гражданский кодекс с января 2021 года. Сейчас Россия и Белоруссия работают над созданием "дорожных карт". Их будет 31 по разным направлениям.

Ранее мы писали, что Белоруссия "наглухо" закрыла границу с Украиной.

Фото: kremlin.ru