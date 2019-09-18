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Россия и Белоруссия хотят утвердить программу интеграции к 8 декабря

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Сейчас страны работают над созданием "дорожных карт".

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут до 8 декабря утвердить программу интеграции двух стран. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова белорусского посла Владимира Семашко.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина. В частности, страны планируют перейти на единый налоговый и гражданский кодекс с января 2021 года. Сейчас Россия и Белоруссия работают над созданием "дорожных карт". Их будет 31 по разным направлениям.

Ранее мы писали, что Белоруссия "наглухо" закрыла границу с Украиной.

Фото: kremlin.ru

Теги: белоруссия, владимир путин, программа интеграции
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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