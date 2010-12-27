Минск опасается хлынувшего через границу потока оружия.

Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия "наглухо" закрыла границу с Украиной. По словам главы государства, через украинскую границу хлынул поток нелегального оружия. А там, где оружие в руках "у обычных людей и особенно националистически настроенных — жди терроризма". Об этом пишет ТАСС.

Ранее белорусский лидер высказался о причинах продолжения конфликта на востоке Украины. Он считает, что если конфликт, который длится уже пять лет, до сих пор не завершен, значит "это кому-то надо".

Конфликт на Донбассе начался в 2014 году, когда жители региона отказались признавать итоги государственного переворота на Украине и объявили ДНР и ЛНР самопровозглашенными республиками. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию. С 21 июля 2019 года на Донбассе действует режим прекращения огня. Однако стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

Ранее мы писали, что Верховная рада Украины лишила неприкосновенности депутатов.

Фото: Википедия / Okras