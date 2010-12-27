Верховная рада Украины лишила неприкосновенности депутатов

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Об этом сообщил "РБК-Украина".

Согласно законопроекту, поправки в украинскую конституцию вступят в силу с 1 января 2020 года. Сам законопроект о снятии с депутатов неприкосновенности еще в 2017 году зарегистрировал Петр Порошенко.

На заседании Верховной рады за отмену неприкосновенности проголосовали 373 депутата. Против не голосовал никто, три человека из фракции "Европейская солидарность" воздержались.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов озвучил потери от блокады Крыма.