Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов озвучил потери от блокады Крыма

Ежегодно страна терпит убытки около 1 млрд долларов.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал о потерях страны из-за блокады Крыма. В эфире телеканала "112" чиновник заявил, что ежегодно украинская экономика теряет около 1 млрд долларов.

Суслов подчеркнул, что идея блокады полуострова была ошибочной, так как Украина понесла убытки, а Россия наоборот заработала деньги. От экспорта электроэнергии экономика страны потеряла 300 млн долларов и больше 600 млн — от экспорта фермерских продуктов с юга Украины.

Ранее мы писали, что Трамп заморозил военную помощь Украине.

Фото: pixabay.com