Трамп заморозил военную помощь Украине

Президент США хочет удостовериться, что выделяемые средства используются в интересах Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине. Американский лидер хочет удостовериться, что выделяемые средства используются в интересах Вашингтона. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источник в администрации главы государства.

Ревизию проведут министр обороны США Марк Эспер и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. До этого времени деньги из военного бюджета будут заморожены.

В июне в Пентагоне сообщили о выделении 250 млн долларов на украинскую оборону. На эти деньги Киев должен купить оборудование для учебных программ, а также снайперские винтовки и гранатометы, радары, оборудование для связи и приборы ночного видения.

Кроме этих денег Украина должна получить 445 млн долларов по линии Госдепартамента. С учетом этих средств за последние пять лет США выделили Украине около 1,5 млрд долларов на развитие армии.

Ранее первый президент Украины назвал гимн страны бессмысленным.

Видео: YouTube/ the white house, зе! президент