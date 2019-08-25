Первый президент Украины назвал гимн страны бессмысленным

Речь идет о гимне первой редакции.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" назвал гимн страны первой редакции бессмысленным.

Он напомнил, что с 1991 года на Украине в качестве гимна использовали песню на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого. Композиция называлась "Ще не вмерла Україна" ("Еще не умерла Украина"). Официально текст утвердили в Верховной Раде в 2003 году. Тогда начало гимна изменили на "Еще не умерла Украины и слава, и воля".

По словам Кравчука, было бы правильно использовать "ы", а не "а": "Еще не умерли Украины и слава, и воля". То есть смысл в том, что не умерли слава и воля страны, а не сама Украина. В итоге получился гимн, в котором "нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи".

При этом первый президент Украины также объяснил, почему была допущена эта ошибка. Он пояснил, что в те времена необходимо было в сжатые сроки принять государственные символы. "Было не до того, чтобы придираться к буквам", - отметил Кравчук.

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Видео: YouTube / NEWSONE