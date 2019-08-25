На Украине прошли испытания новой ракеты-носителя "Циклон-4"

Они состоялись 23 августа, накануне Дня независимости страны.

На Украине впервые испытали ступени новой ракеты носителя среднего класса "Циклон-4". Они состоялись 23 августа, накануне Дня независимости страны.

Конструкторское бюро "Южное", которое разработало ракету-носитель", заявило на своей странице в Facebook, что испытания прошли успешно. Все системы "отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано". Это были заключительные и важнейшие испытания ракеты перед первыми летными испытаниями третьей ступени.

Ракета-носитель "Циклон-4" предназначена для работы в космосе и выведения спутников на орбиту. В состав третьей ступени входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, который нужен для создания тяги и маневрирования.

Реализация украинского проекта "Циклон-4" началась в 2003 году совместно с Бразилией. С 2006 по 2015 гг. страны потратили на создание ракеты-носителя 320 млн долларов. Изначально старт был запланирован на 2010 год, однако из-за неоднократных переносов проект временно заморозили.

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Видео: YouTube / Yuzhnoye SDO