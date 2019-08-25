Трамп допустил присутствие Путина на саммите "Большой семерки" в США

Следующая встреча должна состояться в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп допустил присутствие Владимира Путина на саммите "Большой семерки" в США. Следующая встреча лидеров семи ведущих стран мира состоится в 2020 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что лидеры стран G7 обсуждали возвращение к формату "восьмерки" с участием России. Встреча состоялась на саммите во французском Биаррице. О содержании беседы не говорится. По словам источника, эту информацию "ни за что не раскроют".

Формат "Большой восьмерки" перестал существовать в марте 2014 года после исключения Россия из-за событий на Украине и в Крыму. Сегодня в "Группу семи" (G7) входят Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, Германия и Япония.

Видео: YouTube / CBC News