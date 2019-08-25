Лидеры стран "Большой семерки" обсудили возвращение к "восьмерке" с участием России

Встреча состоялась на саммите во французском Биаррице.

Лидеры стран "Большой семерки" обсудили возвращение к формату "восьмерки" с участием России. Встреча состоялась на саммите во французском Биаррице. Об этом пишет Киодо, ссылаясь на слова источника в японских правительственных кругах.

О содержании беседы не говорится. По словам источника, эту информацию "ни за что не раскроют".

Ранее Дональд Трамп согласился на предложение французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который состоится в 2020 году в США. В свою очередь Евросоюз выступил против возобновления формата "Большой восьмерки", пока РФ не устранит причины, которые привели к ее исключению из него.

Формат "Большой восьмерки" перестал существовать в марте 2014 года. Россию перестали приглашать на заседания семи ведущих стран мира из-за событий на Украине и в Крыму. В "Группу семи" (G7) входят Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, Германия и Япония.

Видео: YouTube / CBC News