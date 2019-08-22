Евросоюз выступил против возвращения России в "Большую восьмерку"

Представители ЕС заявили, что РФ должна устранить причины, которые привели к ее исключению из этого формата.

Евросоюз выступил против воссоздания "Большой восьмерки" (G8, "Группы восьми") за счет присоединения России к G7. Представители ЕС заявили, что в начале РФ должна устранить причины, которые привели к ее исключению из этого формата. Об этом пишут РИА Новости.

В Евросоюзе отметили, что приглашение России на встречи "Большой семерки" без выполнения условий, поставленных в 2014 году, было бы признаком проявления слабости. Входящие в G7 страны ЕС (Великобритания, Германия, Италия, Франция) могут поддержать возвращение РФ лишь при выполнении ею условий минских соглашений.

В настоящий момент для диалога с Москвой есть формат G20. Тогда как "семерка", по мнению представителей ЕС, остается "форумом демократий, приверженных общим ценностям".

В свою очередь Путин заявлял, что Россия не исключает возобновление формата G8, однако это "не самоцель".

Формат "Большой восьмерки" начал существовать в 1998 году. Он объединял Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. В 2014 году, после событий в Крыму и на Украине, Россию перестали приглашать на заседания семи ведущих стран мира.

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Видео: YouTube / CBS