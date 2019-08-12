Россия уступила первое место Катару по поставкам газа в Европу

В прошлом году Европа получила рекордные 201,9 млрд кубометров российского газа.

Россия заняла второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, уступив первое место Катару. Об этом РИА Новости сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

По словам Приходько, в 2018 году Россия достигла рекордных значений по поставкам голубого топлива в Европу. В этом году показатель должен сохраниться. Так, в прошлом году Европа получила рекордные 201,9 млрд кубометров газа.

В июне этого года а посёлке Дзержинского Ленинградской области запустили газ по новому газопроводу.

Видео: YouTube/ Gazprom

YouTube/ Газпром Нефть