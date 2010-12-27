В посёлке Дзержинского запустили газ по новому газопроводу

В качестве субсидий в бюджет Лужского района на эти цели было направлено 7,6 млн рублей.

В посёлке Дзержинского в Лужском районе состоялся физический пуск газа по новому газопроводу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

В соответствии с договором о сотрудничестве между ПАО "Газпром" и Ленинградской областью, за счет средств компании построен межпоселковый газопровод Луга — п. Дзержинского.

В свою очередь, регион исполнил свои обязательства по софинансированию мероприятий по строительству распределительных газопроводов в п. Дзержинского и д. Естомичи общей протяженностью 8,1 км. В качестве субсидий в бюджет Лужского района на эти цели было направлено 7,6 млн рублей.

Мы продолжаем реализацию программы газификации Ленинградской области. Сегодня, благодаря успешному сотрудничеству администрации региона и компании "Газпром", возможность подключения к сетям газораспределения получили 458 квартир и 270 домовладений. отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андреев

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО