Миненко официально подвёл итоги выборов в Петербурге

Глава горизбиркома озвучил результаты на инаугурации Беглова.

Сегодня, 18 сентября, глава Городской избирательной комиссии Виктор Миненко официально подвел итоги петербургских выборов губернатора, передает корреспондент Piter.tv с места событий.

"8 сентября 2019 года жители Петербурга определили путь развития нашего мегаполиса на ближайшие пять лет. Спасибо петербуржцам за участие в голосовании и сделанный ими выбор", – сказал Миненко.

Всего в голосовании приняли участие 1 147 045 петербуржцев, что составило 30,07% избирателей, внесенных в списки, отметил глава избиркома.

На должность губернатора Петербурга избран Александр Беглов, получивший 734 903 тыс. голосов или 64,43%. Это более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Ранее в Piter.tv: "Беглов готовится вступить в должность губернатора Петербурга"

Фото: Piter.tv