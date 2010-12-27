Беглов готовится вступить в должность губернатора Петербурга

Инаугурация пройдет в Мариинском дворце.

В среду, 18 сентября, Александр Беглов вступит в должность губернатора Петербурга. Инаугурация пройдет в Мариинском дворце. Начало торжественной церемонии назначено на 11 часов. Об этом сообщается на сайте Смольного.

На прошедших губернаторских выборах Беглов набрал 64,44 % голосов избирателей. По Уставу Петербурга, избранный губернатор должен принести присягу на седьмой день после официального опубликования результатов выборов.

Присягу Беглов принесет в присутствии депутатов петербургского парламента, судей Уставного суда, а также почетных граждан Северной столицы.

Ранее мы писали, что Беглов отказался отвечать на вопрос о тайной квартире в Москве.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов