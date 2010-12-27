Беглов отказался отвечать на вопрос о тайной квартире в Москве

Соответствующий вопрос задали депутаты ЗАКСа Максим Резник и Борис Вишневский.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отказался отвечать на вопрос депутатов Законодательного собрания Максима Резника и Бориса Вишневского о тайной квартире в Москве. Об этом пишет "Фонтанка".

В администрации главы города, куда Беглов переадресовал депутатский вопрос, ответили Резнику и Вишневскому, что это "не касается их депутатской деятельности".

О том, что Беглову принадлежит 150-метровая элитная квартира в Москве, сообщил Алексей Навальный незадолго до губернаторских выборов. Согласно выписке из Росреестра, квартира в ЖК "Дом на Покровском бульваре" в Казарменном переулке перешла в собственность Беглова в 2013 году. Навальный указал, что такая недвижимость стоит 150 млн рублей.

Ранее мы писали, что Александр Беглов официально станет губернатором Петербурга 18 сентября.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов