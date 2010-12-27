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Александр Беглов официально станет губернатором Петербурга 18 сентября
Сегодня, 19:33
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Александр Беглов официально станет губернатором Петербурга 18 сентября

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Торжественное мероприятие начнется в 11:00.

Стала известна дата инаугурации Александра Беглова на пост губернатора Санкт-Петербурга. Официальное вступление в должность состоится 18 сентября.

В городской администрации сообщили, что мероприятие начнется в 11:00 по московскому времени.

Напомним, выбора губернатора города на Неве прошли 8 сентября. Александр Беглов победил с результатом 64,44%. Надежда Тихонова получила 16,84%, за Михаила Амосова отдали свой голос 16,03% петербуржцев. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Беглов предложил включить программы своих конкурентов на выборах в бюджет 2020 года

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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