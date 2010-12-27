Беглов предложил включить программы своих конкурентов на выборах в бюджет 2020 года

Также будут приняты во внимание предложения горожан в рамках проекта "Родной город".

Во вторник, 10 сентября, в Смольном состоялось заседание, на котором врио губернатора Александр Беглов поблагодарил петербуржцев за поддержку и предложил включить программы своих конкурентов на выборах в бюджет 2020 года. Об этом пишет "Фонтанка".

Беглов поручил членам правительства проанализировать программы Надежды Тихоновой и Михаила Амосова и взять оттуда "наиболее ясные моменты". Эти предложения могут быть учтены при утверждении бюджета на 2020 год. Также он заявил, что должны быть приняты во внимание предложения петербуржцев в рамках проекта "Родной город". Всего жители Петербурга отправили более 400 тысяч идей по улучшению жизни в городе.

Ранее мы писали, что в Петербурге до сих пор не подвели итоги муниципальных выборов.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов