Благодаря арт-группе "Явь" в Кудрово появился свой космос

Роспись заняла более 400 квадратных метров.

Последние две недели художники арт-группы "Явь" работали над масштабным проектом в Кудрово.

Сегодня работы подошли к концу и на Пражской улице в Кудрово появился паблик-арт на космическую тему, роспись заняла более 400 квадратных метров.

Смысл работ – популяризация Познания Космоса. Изучение Космоса и его освоение важнейшее дело, и нельзя вспоминать об этом только 12 апреля. Арт-группа "Явь"

В общей сложности, художницы расписали шесть разных зданий во в дворе Пражской улицы, 14.

Ранее в Мурино арт-группа "Явь" создала уличную игру для детей "Эволюция".

Фото и видео: Piter.TV; Арт-группа "Явь"