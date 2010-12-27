В Мурино арт-группа "Явь" создала уличную игру для детей "Эволюция"

Дети смогут узнать, кто такие эукариоты, акантоды, стегоцефалы, ремингтоноцеты.

Арт-группа "Явь" закончила создание уличной игры "Эволюция. Животные" во дворе петербургского ЖК на улице шоссе в Лаврики. Об этом Piter.TV сообщили художники.

Начиная с одноклеточных организмов, игроки проходят этапы эволюционных цепочек различных животных. Всю игру: эволюционные цепочки, задания для детей, и дизайн мы разрабатывали самостоятельно. Владычкина Анастасия

Благодаря этой познавательной игре дети смогут узнать, кто такие эукариоты, акантоды, стегоцефалы, ремингтоноцеты. Как появились львы, киты, слоны и другие животные. И что такое Эволюция и каков ее путь.

Ранее художники украсили картинами Рубенса стены заброшенного здания в Павловске.

Фото: ВК/ Арт-группа "Явь"