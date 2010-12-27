Стены заброшенного здания в Павловске украсили картинами Рубенса

Ранее на здании красовалась "Притча о слепых" Брейгеля.

Арт-группа "Явь" закрасила "Притчу о слепых" Брейгеля на заброшенном здании в Павловске и нарисовала картины Рубенса. Об этом художники сообщили в своей группе ВКонтакте.

Работы Рубенса выбраны неслучайно: активисты проводят параллель между запретом его работ в XVII веке и запретами в наши дни.

Рубенса цензурировали в 17 веке, спустя почти 400 лет, его работы все также подвергаются цензуре, прошлым летом Фейсбук удалил все записи с данными работами Рубенса, из-за обнаженных женщин (до нашей стены не доберется). Арт-группа "Явь"

Своими работами на заброшенном здании художники отображают основные этапы развития изобразительного искусства от первобытных времён до наших дней. Сначала на стенах появилась наскальная живопись, затем пещерные рисунки, за ними - "Притча о слепых" Брейгеля.

Фото: ВК/ Арт-группа "Явь"