С космодрома Восточный стартовал "Союз" со спутником "Кондор-ФКА" №2

Устройство будет осуществлять картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг, разведку природных ресурсов.

Российская ракета "Союз-2.1а" с высокодетальным радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №2 стартовала с площадки 1С, расположенной на территории космодрома Восточный. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-слцжбы государственной корпорации "Роскосмос". Спустя девять минут после старта головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника "Кондор-ФКА" №2 отделилась от третьей ступени носителя.

Дальнейшее выведение продолжится разгонным блоком - примерно через час аппарат окажется на целевой орбите высотой 500-550 км. В профильном ведомстве уточнили, что спутник будет осуществлять картографирование поверхности нашей планеты, а также проводить экологический мониторинг и вести разведку природных ресурсов. Аппарат способен при любых погодных условиях, в любое время дня и ночи получать детальные изображения с разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 километров в обзорном режиме.

Напомним, что первое устройство "Кондор-ФКА" удалось запустить в мае 2023 года. Выведение еще одного объекта позволит спутниковой группировке эффективно работать в режиме интерферометра. Речь ведется о съемке одного и того же объекта при последовательном пролете сначала одного, а затем другого спутника.

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Фото и видео: Вконтакте /Роскосмос