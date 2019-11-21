Сергей Рязанский объяснил это пониженной гормональной стабильностью женщин.

Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос. У эксперта спросили, почему в космос летало 50 американок и только 4 россиянки. Во время интервью журналистке Софико Шеварднадзе, специалист объяснил, что требования к данной работе созданы для мужчин.

Он добавил, что в России никто не будет подгонять запуск ракеты или полет на МКС под фазы ПМС. Однако он тут же напомнил, что этот период никак не влияет на выполнение работы. Космонавт считает, что мужчины имеют более стабильный гормональный фон для миссий. У них зафиксирована большая устойчивость к психологическим и вестибулярным перегрузкам.

В России заявки в отряд космонавтов от женщин поступает в 200 раз меньше, чем от мужчин. По словам Рязанцева, "девочки ориентированы на семью и стабильность". Мужчины же ищут приключений и подвигов. Космонавт выступил против идеи создавать отдельные экипажи из женщин. Такое положение унизит россиянок.

Ранее Piter.tv писал о том, что российские космонавты впервые за 13 лет выйдут в открытый космос в американских скафандрах.