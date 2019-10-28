Российские космонавты впервые за 13 лет выйдут в открытый космос в американских скафандрах

Честь предоставлена двоим космонавтам, которые смогут заменить американцев на МКС.

Российские космонавты в 2020 году впервые за 13 лет могут выйти в открытый космос в американских скафандрах. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Проверить костюмы EMU в действии поручено Николаю Тихонову и Анатолию Иванишину

Тихонов и его дублер Иванишин прошли в США подготовку к выходу в открытый космос заявили специалисты

Космонавты обучались по американской программе и получили сертификаты для работы в данном костюме. В Центре подготовки космонавтов пояснили, что обучение было "на всякий случай", если произойдет задержка с частными полетами шаттлов США, что скажется на доставке астронавтов на МКС. Тогда российские космонавты смогут заменить американцев для работы в открытом космосе.

Напомним, что в последний раз россияне надевали скафандр EMU в 2007 году. Костюм предоставлялся Юрию Маленченко.

Ранее Piter.tv писал о том, что недавно запущенный российский спутник разрушился на орбите.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/NASA