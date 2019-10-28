Российские космонавты впервые за 13 лет выйдут в открытый космос в американских скафандрах

Российские космонавты в 2020 году впервые за 13 лет могут выйти в открытый космос в американских скафандрах. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Проверить костюмы EMU в действии поручено Николаю Тихонову и Анатолию Иванишину
Тихонов и его дублер Иванишин прошли в США подготовку к выходу в открытый космос
заявили специалисты
Космонавты обучались по американской программе и получили сертификаты для работы в данном костюме. В Центре подготовки космонавтов пояснили, что обучение было "на всякий случай", если произойдет задержка с частными полетами шаттлов США, что скажется на доставке астронавтов на МКС. Тогда российские космонавты смогут заменить американцев для работы в открытом космосе.
Напомним, что в последний раз россияне надевали скафандр EMU в 2007 году. Костюм предоставлялся Юрию Маленченко.
Ранее Piter.tv писал о том, что недавно запущенный российский спутник разрушился на орбите.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/NASA
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