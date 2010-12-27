Недавно запущенный российский спутник разрушился на орбите

Иностранцы сообщили о разрушении “Космоса-2535”.

Недавно запущенный российский спутник разделился на орбите на пять частей. От космического аппарата "Космос-2535" в октябре отделились четыре участка. Об этом сообщило Командование военно-космической обороны Северной Америки.

Специалисты не объяснили, было ли это плановым отсоединением элементов или разрушением объекта

Напомним, что спутник запущен в космос, чтобы исследовать технологии защиты. Для этого второй объект должен был разными способами воздействовать на тестируемый образец. Операция началась 10 июля 2019 года. Спутник в небо запустила ракета "Союз-2.1в" с площадки в Плесецке. В августе стало известно, что испытания проходят успешно.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

